Во Львовской области снесли еще два памятника советской армии, фото

Памятники советской армии снесли в разных районах Львовской области.

Фото: portal.lviv.ua

Еще два советских памятника были демонтированы в Яворивском и Стрыйском районах Львовской области, передает Львовский портал.

В селе Дрогомышль, у границы с Польшей, снесли монумент, установленный в честь советской армии.

А на Стрыйщине памятник времен СССР лишились в селе Подорожное, что у границы с Ивано-Франковской областью.

Фото: portal.lviv.ua

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