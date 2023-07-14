Во Львовской области снесли еще два памятника советской армии, фото

Еще два советских памятника были демонтированы в Яворивском и Стрыйском районах Львовской области, передает Львовский портал.
В селе Дрогомышль, у границы с Польшей, снесли монумент, установленный в честь советской армии.
А на Стрыйщине памятник времен СССР лишились в селе Подорожное, что у границы с Ивано-Франковской областью.
Фото: portal.lviv.ua
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