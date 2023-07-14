Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

08:25, 14 липня 2023
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.
Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій
Джерело фото: bbc.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №8392 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій щодо створення Державного реєстру санкцій авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких очільник комітету з питань правової політики Денис Маслов.  За відповідне рішення проголосували 314 народних депутатів.

Згідно з ухваленим законом - Державний реєстр санкцій (далі – Реєстр) – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані реєстру є відкритими та загальнодоступними.

Реєстр буде вестися державною та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У Реєстрі буде розміщуватися така інформацію:

1) підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

2) перелік санкцій, які застосовуються, змінюються або скасовуються у розрізі кожного з осіб, щодо яких застосовано санкції;

3) державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, зміни або скасування національних санкцій;

4) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації: для юридичної особи — найменування, місцезнаходження, держава реєстрації (за відсутності відомостей про державу реєстрації — інформація про відсутність реєстрації в Україні) та/або реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер, інші відомості, що її ідентифікують; для фізичної особи — ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та/або реєстраційний номер облікової картки платників податків або ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство (за відсутності відомостей про громадянство — інформація про відсутність в особи громадянства України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); інші відомості, що її ідентифікують (за наявності);

5) відомості про суб’єкта внесення пропозиції щодо застосування, зміни або скасування санкцій стосовно кожної запропонованої особи, щодо якої застосовані санкції.

Ведення реєстру, згідно до документу забезпечуватиме Рада національної безпеки та оборони, а фінансувати його створення та функціонування планується коштом державного бюджету.

Також законом передбачено збільшення строку розгляду справ про конфіскацію активів рф.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції проти 185 компаній та осіб, причетних до перевезення солдатів і техніки рф.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду