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  1. В Україні

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

10:38, 2 лютого 2024
Джерелами інформації Реєстру санкцій є рішення РНБО, а також судові рішення про застосування санкцій.
В Україні запрацював Державний реєстр санкцій
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Рада національної безпеки і оборони України повідомила, що в країні запрацював Державний реєстр санкцій, у якому наразі понад 17 000 фізичних та юридичних осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Його створено з метою надання безоплатного публічного доступу громадян до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовані санкції. У реєстрі – 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій.

«Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу», - зазначили у РНБО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 36/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій.

Також ми писали, згідно з законом - Державний реєстр санкцій – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані реєстру є відкритими та загальнодоступними.

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