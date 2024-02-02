ДБР повідомило про підозру у держзраді екскомандиру Севастопольського «Беркуту», який став сенатором у рф

Оголошено підозру колишньому командиру Севастопольського «Беркуту» та трьом його підлеглим, які зі зброєю в руках втекли та пішли на службу до окупанта.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру Севастопольського «Беркуту» та трьом його підлеглим, які зі зброєю в руках втекли та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними Бюро, зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів «Беркуту» брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві. «Екскомандир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану», — зазначили в Бюро. За його безпосередньої участі було вбито 3 учасників акцій протесту, 15 громадянам завдано тяжкі тілесні ушкодження, 60 – середньої тяжкості, 126 – легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію Президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова.

«Після втечі експрезидента, та перемоги Революції Гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя. На півострові, дізнавшись про розформування «Беркуту», екскомандир «сховався» у кардіологічному відділенні місцевої лікарні та почав очікувати приходу російських агресорів до АР Крим.

Але після початку захоплення автономної республіки він «терміново видужав» та активно почав вербувати колишніх підлеглих для переходу на службу ворогу та сприяння рф в подальшій окупації півострова», — розповідає ДБР.

Так, за вказівкою колишнього командира, одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю, підозрювані чергували на створених агресорами блок-постах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Ексберкутівці без жодних повноважень доглядали транспортні засоби, перевіряли документи в громадян, що в’їжджали на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли рф тимчасово окупувати територію АР Крим.

Додається, що підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади, а екскомандир Севастопольського «беркуту» навіть був обраний сенатором до «совету федераций рф».

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю, державну зраду та умисні дії з метою зміни меж території України (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 КК України), максимальне покарання за які – 15 років позбавлення волі.

Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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