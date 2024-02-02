Постачання неякісного обладнання для системи радіаційного контролю: судитимуть посадовця

Дії посадовця спричинили державному підприємству матеріальну шкоду у розмірі більше ніж сім мільйонів гривень.

Поліція Київської області повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця, який постачав обладнання неналежної якості для будівництва системи радіаційного контролю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що дії посадовця спричинили Державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильська АЕС» матеріальну шкоду у розмірі більше ніж сім мільйонів гривень.

Відповідно до договору підряду, що був укладений між організацією та держпідприємством, службовець повинен був доставити справне устаткування для подальшого використання при виконанні будівельних робіт у сховищі відпрацьованого ядерного палива.

«Допустивши службову недбалість, правопорушник не перевірив якість техніки, яка мала пошкодження. Внаслідок цього, сукупність порушень та дефектів унеможливила експлуатацію обладнання. Втім, обвинувачений склав відповідний акт та підписав необхідну документацію щодо передачі товару, а згодом на рахунок товариства були перераховані кошти», - сказано у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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