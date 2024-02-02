Поставка некачественного оборудования для системы радиационного контроля: будут судить должностное лицо

Действия чиновника нанесли государственному предприятию материальный ущерб в размере более семи миллионов гривен.

Полиция Киевской области сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица, поставлявшего оборудование ненадлежащего качества для строительства радиационного контроля. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что действия чиновника нанесли Государственному специализированному предприятию «Чернобыльская АЭС» материальный ущерб в размере более семи миллионов гривен.

В соответствии с договором подряда, заключенным между организацией и госпредприятием, служащий должен был доставить исправное оборудование для дальнейшего использования при выполнении строительных работ в хранилище отработанного ядерного топлива.

«Допустив служебную халатность, правонарушитель не проверил качество техники, которая имела повреждения. В результате этого совокупность нарушений и дефектов сделала невозможным эксплуатацию оборудования. Впрочем, обвиняемый составил соответствующий акт и подписал необходимую документацию о передаче товара, а затем на счет общества были перечислены средства», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч доходов граждан или без такого.

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