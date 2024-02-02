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  1. В мире

США на следующей неделе вынесут на голосование законопроект о помощи Украине

10:02, 2 февраля 2024
Голосование по законопроекту планируется назначить на следующей неделе, однако не позднее среды, отметил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.
США на следующей неделе вынесут на голосование законопроект о помощи Украине
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Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе в Сенате США состоится голосование за законопроект, включающий двухпартийное соглашение по границам и помощь Украине. Об этом пишет «Politico».

По его словам, текст соглашения будет обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье. Голосование по законопроекту планируется назначить на следующей неделе, однако не позднее среды.

«Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием», - сказал Шумер.

Отмечается, что пакет включает в себя помощь для Израиля, Украины и Тайваня, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Как пишет издание, пока не ясно, позволит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может задержать окончательное голосование. Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение на голосование в Палате представителей, если оно пройдет Сенат.

Как мы писали, в ЕС все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета.

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