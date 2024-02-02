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Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

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  1. У світі

США на наступному тижні винесуть на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні

10:02, 2 лютого 2024
Голосування щодо законопроєкту планується призначити наступного тижня, проте не пізніше середи, зазначив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.
США на наступному тижні винесуть на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні
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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня у Сенаті США відбудеться голосування за законопроєкт, який включає двопартійну угоду щодо кордонів та допомогу Україні. Про це пише «Politico».

За його словами, текст угоди буде оприлюднено вже у п'ятницю чи вже в неділю. Голосування щодо законопроєкту планується призначити наступного тижня, проте не пізніше середи.

«Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням», - сказав Шумер.

Зазначається, що пакет включає допомогу для Ізраїлю, України та Тайваня, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом.

Як пише видання, поки не ясно, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакету, що може значно затримати остаточне голосування. Також досі незрозуміло, чи спікер Палати представників Майк Джонсон винесе доповнення на голосування в Палаті представників, якщо воно пройде Сенат.

Як ми писали, в ЄС усі 27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету.

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