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  1. У світі

Ексспівробітник ЦРУ Джошуа Шульте отримав 40 років в'язниці за найбільший витік інформації в історії агентства

09:25, 2 лютого 2024
Ідеться про так званий витік Vault 7, у межах якого стало відомо, як ЦРУ стежило за іноземними урядами.
Ексспівробітник ЦРУ Джошуа Шульте отримав 40 років в'язниці за найбільший витік інформації в історії агентства
Джерело фото: Haaretz
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Колишнього співробітника ЦРУ Джошуа Шульте ув'язнили на 40 років за найбільший витік секретної інформації в історії агентства.

У 2017 році інженер-програміст із Нью-Йорка передав дані викривальному агентству WikiLeaks. Ідеться про так званий витік Vault 7, у межах якого стало відомо, як ЦРУ стежило за іноземними урядами, пише «Sky News».

Прокурори, які наполягали на повному довічному ув'язненні, заявили у своїй заяві у четвер, 1 лютого, що Шульте винен у шпигунстві, комп'ютерному зломі, неповазі до суду, дачі неправдивих свідчень ФБР та зберіганні зображень та відео із сексуальним насильством над дітьми.

Вирок виніс федеральний суд Нью-Йорка.

За словами прокурорів, це був «найбільший витік даних в історії ЦРУ, а передача ним викраденої інформації WikiLeaks є одним із найбільших несанкціонованих розкриттів секретної інформації» в історії США.

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