До КАС ВС подали адмінпозов щодо оскарження Регламенту ВРП у частині пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг

Регламент ВРП у частині пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг вдруге оскаржено до суду.

У Вищій раді правосуддя повідомили, що до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в порядку нормоконтролю звернулися з адміністративним позовом щодо оскарження пункт 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя.

У ВРП пояснили, що у зв’язку з відновленням дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя, виникла об’єктивна необхідність щодо внесення змін у Регламент колегіального органу. 21 листопада 2023 року ВРП ухвалила рішення № 1068/0/15-23, яким затвердила Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, виклавши його в новій редакції.

Відповідно до пункту 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюються в хронологічному порядку за датою надходження з урахуванням пріоритетності.

У ВРП зазначають, що саме міжнародні експерти радили Вищій раді правосуддя встановити критерії черговості/пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг та доцільності закріплення їх саме в Регламенті ВРП.

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