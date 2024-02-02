Виробництво нових українських боєприпасів стане швидшим та збільшиться

Кабмін підтримав внесену Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні.

Джерело фото: Міноборони

Уряд підтримав внесену міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні.

Як зазначили у Міноборони, у липні 2023 року схожу постанову вже ввели в дію. Тодішній документ стосувався боєприпасів для безпілотників та бойових частин безпілотних систем.

«Ми отримали результати експериментальної постанови щодо виробництва для безпілотних систем. І бачимо, що наш підхід дає результат. Збільшується кількість виробників і кількість продукції», – заявив Умєров.

Вказаним експериментом запровадилось нове, спрощене регулювання виробництва, яке встановило чіткі критерії до виробників і їхніх потужностей, порядок розробки та виробництва. Це дало можливість маштабувати виробництво відповідних засобів ураження та покращити стан постачання ЗСУ відповідними боєприпасами.

У Міноборони пишуть, що за час реалізації експериментального порядку з’явилися і розпочали діяльність близько 20 нових виробників боєприпасів для безпілотних систем. Нині вже 21 зразок боєприпасів допущений до експлуатації, 8 зразків боєприпасів вже пройшли випробування і зараз проходять процедуру допуску до експлуатації, 29 зразків боєприпасів проходять демонстраційні випробування.

«Саме тому ми запропонували подібні підходи використати, щоб збільшити кількість боєприпасів українського виробництва. Розвиток потужностей української військової промисловості – це те, що дасть нам безпеку і мир», – нагалосив Рустем Умєров.

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