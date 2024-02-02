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  1. В Украине

Производство новых украинских боеприпасов станет быстрее и увеличится – в

15:50, 2 февраля 2024
Кабмин поддержал внесенное Рустемом Умеровым постановление, которое ускоряет запуск и развитие производств боеприпасов в Украине.
Производство новых украинских боеприпасов станет быстрее и увеличится – в
Источник фото: Минобороны
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Правительство поддержало внесенное министром обороны Рустемом Умеровым постановление, которое ускоряет запуск и развитие производств боеприпасов в Украине.

Как отметили в Минобороны, в июле 2023 года подобное постановление уже введено в действие. Тогдашний документ относился к боеприпасам для беспилотников и боевых частей беспилотных систем.

«Мы получили результаты экспериментального постановления относительно производства для беспилотных систем. И мы видим, что наш подход дает результат. Увеличивается количество производителей и количество продукции», – заявил Умеров.

Указанным экспериментом внедрилось новое, упрощенное регулирование производства, которое установило четкие критерии к производителям и их мощностям, порядок разработки и производства. Это дало возможность масштабировать производство соответствующих средств поражения и улучшить состояние снабжения ВСУ соответствующими боеприпасами.

В Минобороны пишут, что за время реализации экспериментального порядка появились и приступили к деятельности около 20 новых производителей боеприпасов для беспилотных систем. В настоящее время уже 21 образец боеприпасов допущенный к эксплуатации, 8 образцов боеприпасов уже прошли испытания и сейчас проходят процедуру допуска к эксплуатации, 29 образцов боеприпасов проходят демонстрационные испытания.

«Именно поэтому мы предложили подобные подходы использовать, чтобы увеличить количество боеприпасов украинского производства. Развитие мощностей украинской военной промышленности – это то, что даст нам безопасность и мир», – сказал Рустем Умеров.

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