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  1. В Украине

На что тратят деньги украинцы в рамках программы єВідновлення: анализ

09:43, 2 февраля 2024
Средний чек на приобретение товаров и услуг, необходимых для восстановления поврежденного жилья, составляет сейчас 10 тысяч гривен.
На что тратят деньги украинцы в рамках программы єВідновлення: анализ
Источник фото: Pickawood / Unsplash
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Программа єВідновлення ежедневно показывает развитие. Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, сегодня уже есть возможность анализировать, на что граждане тратят деньги, полученные в качестве компенсаций за поврежденное жилье.

Украинцы фактически уже потратили 1 млрд гривен на ремонт своих домов, из более 3,5 млрд, которые были перечислены им по программе есть Восстановление.

Так, согласно данным, подавляющее большинство средств граждане использовали на строительные материалы: из более чем 1 млрд гривен, которые пострадавшие семьи потратили на ремонт:

  • 864 млн ушло на покупку древесины и строительных материалов;
  • порядка 100 млн гривен – на закупку стекла, краски и обои;
  • 51 млн гривен на оплату услуг генеральных подрядчиков по строительству.

«В целом, средний чек на приобретение товаров и услуг, необходимых для восстановления поврежденного жилья, составляет сейчас 10 тысяч гривен. А на компенсацию за поврежденное жилье - средства на ремонт жилья, а не его приобретение, украинцы по состоянию на 1 февраля 2024 года подали 71 тысячу заявлений», - отметила депутатка.

Также мы писали об отстройке на своем земельном участке: стартовал новый тип компенсации программы єВідновлення.

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