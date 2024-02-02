На что тратят деньги украинцы в рамках программы єВідновлення: анализ

Средний чек на приобретение товаров и услуг, необходимых для восстановления поврежденного жилья, составляет сейчас 10 тысяч гривен.

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Программа єВідновлення ежедневно показывает развитие. Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, сегодня уже есть возможность анализировать, на что граждане тратят деньги, полученные в качестве компенсаций за поврежденное жилье.

Украинцы фактически уже потратили 1 млрд гривен на ремонт своих домов, из более 3,5 млрд, которые были перечислены им по программе есть Восстановление.

Так, согласно данным, подавляющее большинство средств граждане использовали на строительные материалы: из более чем 1 млрд гривен, которые пострадавшие семьи потратили на ремонт:

864 млн ушло на покупку древесины и строительных материалов;

порядка 100 млн гривен – на закупку стекла, краски и обои;

51 млн гривен на оплату услуг генеральных подрядчиков по строительству.

«В целом, средний чек на приобретение товаров и услуг, необходимых для восстановления поврежденного жилья, составляет сейчас 10 тысяч гривен. А на компенсацию за поврежденное жилье - средства на ремонт жилья, а не его приобретение, украинцы по состоянию на 1 февраля 2024 года подали 71 тысячу заявлений», - отметила депутатка.

Также мы писали об отстройке на своем земельном участке: стартовал новый тип компенсации программы єВідновлення.

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