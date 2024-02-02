2 февраля: какие события сегодня отмечают в мире и Украине

Сегодня отмечают День сурка.

Источник фото: Укринформ

В пятницу, 2 февраля, в Украине и мире отмечают День сурка.

Первое упоминание о Дне сурка датировано 1841 годом. Официальным праздником в этот день стал 1886 год. Каждый год утром 2 февраля в Панксатоне собираются тысячи зрителей и ждут, какую погоду предскажет сурок Фил в этот раз. Ровно в 7:25 Фила извлекается из норы, и он делает свой прогноз.

Суть традиции заключается в наблюдении за поведением сурка. Если он видит свою тень, то лезет спать обратно в нору — значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается к норе — значит, идет ранняя весна.

В США и Канаде в настоящее время есть 7 известных сурков – «метеорологов».

В Украине известен сурак-синоптик Тимко III, живущий на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина.

Также сегодня отмечают:

Всемирный день водно-болотных угодий.

День самообновления.

Всемирный день укулеле.

День осведомленности о ревматоидном артрите.

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