Андрей Ермак встретился с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения: что обсуждалось

Собеседники договорились выработать новую парадигму взаимодействия государства и бизнеса.

В четверг, 1 февраля, глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Члены Совета рассказали об основных проблемах, возникших перед украинским бизнесом. Были обсуждены возможные пути преодоления этих проблем.

Так, собеседники договорились провести координационную встречу с представителями органов государственной власти по наработке конкретных решений, которые будут переданы на рассмотрение Президента Владимира Зеленского.

Нам нужно совместно выработать новую парадигму взаимодействия государства и бизнеса, где успех предпринимателей будет на первом месте. Работаем над необходимыми решениями вместе», – подчеркнул Андрей Ермак.

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