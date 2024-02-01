Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану: що обговорювалось

Співрозмовники домовилися виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу.

У четвер, 1 лютого, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Члени Ради розповіли про основні проблеми, які постали перед українським бізнесом. Було обговорено можливі шляхи подолання цих проблем.

Так, співрозмовники домовилися провести координаційну зустріч із представниками органів державної влади для напрацювання конкретних рішень, які будуть передані на розгляд Президента Володимира Зеленського.

«Нам потрібно спільно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці. Працюємо над необхідними рішеннями разом», – наголосив Андрій Єрмак.

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