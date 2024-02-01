Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. В Україні

ДПСУ та розвідка заперечують інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа ГУР

21:45, 1 лютого 2024
Напередодні в ЗМІ з’явилась інформація, що нібито Арестович перетнув пункт пропуску Краківець-Корчова у Польщу у вересні 2023 року на підставі листа Головного управління розвідки.
ДПСУ та розвідка заперечують інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа ГУР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що колишній позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України «завдяки листу ГУР» через пункт пропуску «Краківець-Корчова» 5 місяців тому й не повернувся.

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали фейком повідомлення про те, що Арестович виїхав з України за допомогу відомства. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ГУР.

«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи, на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від Головного управління розвідки Міноборони, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності», — зазначили у відомстві.

В ГУР наголосили, що не надавали ексраднику ОП «ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон».

Також цю інформацію заперечує Державна прикордонна служба.

«Заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону. Хочу зазначити, що прикордонне відомство не розголошує інформації про перетин кордону громадянами.

Однак зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності», — речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «УП».

На уточнююче запитання, чи виїжджав Арестович коли-небудь за листом ГУР, Демченко повторив, що «ДПСУ не розголошує інформацію про перетин кордону», а в цьому випадку «відреагувала на недостовірну інформацію, яку поширили прикриваючись джерелами в ДПСУ».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду