ДПСУ та розвідка заперечують інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа ГУР

Напередодні в ЗМІ з’явилась інформація, що нібито Арестович перетнув пункт пропуску Краківець-Корчова у Польщу у вересні 2023 року на підставі листа Головного управління розвідки.

1 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що колишній позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України «завдяки листу ГУР» через пункт пропуску «Краківець-Корчова» 5 місяців тому й не повернувся.

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали фейком повідомлення про те, що Арестович виїхав з України за допомогу відомства. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ГУР.

«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи, на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від Головного управління розвідки Міноборони, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності», — зазначили у відомстві.

В ГУР наголосили, що не надавали ексраднику ОП «ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон».

Також цю інформацію заперечує Державна прикордонна служба.

«Заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону. Хочу зазначити, що прикордонне відомство не розголошує інформації про перетин кордону громадянами.

Однак зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності», — речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «УП».

На уточнююче запитання, чи виїжджав Арестович коли-небудь за листом ГУР, Демченко повторив, що «ДПСУ не розголошує інформацію про перетин кордону», а в цьому випадку «відреагувала на недостовірну інформацію, яку поширили прикриваючись джерелами в ДПСУ».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.