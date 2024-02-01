ГПСУ и разведка отрицают информацию, что Алексей Арестович уехал из Украины на основании письма ГУР

Накануне в СМИ появилась информация, что Арестович пересек пункт пропуска Краковец-Корчева в Польшу в сентябре 2023 года на основании письма Главного управления разведки.

1 февраля в СМИ появилась информация, что бывший внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР через пункт пропуска «Краковец-Корчова» 5 месяцев назад и не вернулся.

В Главном управлении разведки Минобороны назвали фейком сообщение о том, что Арестович уехал из Украины за помощь ведомства. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГУР.

«Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица, по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 якобы на основании письма от Главного управления разведки Минобороны, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

В ГУР подчеркнули, что не предоставляли экс-советнику ОП «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу».

Также эту информацию отрицает Государственная пограничная служба.

«Меры пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы. Хочу отметить, что пограничное ведомство не разглашает информацию о пересечении границы гражданами.

Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а распространившее ее издание ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности», — спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «УП».

На уточняющий вопрос, уезжал ли Арестович когда-нибудь по письму ГУР, Демченко повторил, что «ГПСУ не разглашает информацию о пересечении границы», а в этом случае «отреагировала на недостоверную информацию, которую распространили прикрываясь источниками в ГПСУ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.