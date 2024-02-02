Как установить соответствие государственного служащего занимаемой должности: рекомендация НАДС

На срок испытания государственному служащему определяются задачи, содержание и объем которых должны отвечать должностным обязанностям, а сроки выполнения задач должны быть реальными для достижения результата.

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 31 января 2024 года утвердило «Методические рекомендации по вопросам испытания и установления соответствия государственного служащего занимаемой должности».

Как отметили в НАДС, хотя каждое лицо, вступающее в должность государственной службы, имеет необходимое для этой должности образование и квалификацию, однако «способность выполнять задачи и функции по этой должности определяется только в процессе работы».

Поэтому именно во время специального испытания государственный служащий «поймет, насколько ему подходит именно такая работа, а государственный орган определит способность государственного служащего справляться со своими обязанностями».

В НАДС отметили, что надлежащую организацию процесса испытания рекомендуется осуществлять непосредственному руководителю совместно со службой управления персоналом того или иного госучреждения.

Испытание госслужащего устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев.

При определении срока испытания рекомендуется учитывать опыт работы на должностях государственной службы, опыт службы в органах местного самоуправления, опыт работы на должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

При установлении такого срока рекомендуется учитывать сложность работы, выполнение которой предусматривают должностные обязанности исходя из соответствующей должности государственной службы, а также предусматривает ли такая должность занятие ответственного или особо ответственного положения согласно законодательству о предотвращении коррупции.

При назначении лица на должность государственной службы впервые, испытание является обязательным.

На срок испытания государственному служащему определяются задачи, содержание и объем которых должно отвечать должностным обязанностям.

Сроки выполнения задач должны быть реальными для достижения требуемого результата.

Рекомендуется учитывать, что количество задач для испытания должно зависеть от срока испытания, а также от содержания и объема таких задач. Задание рекомендуется излагать четко, лаконично, понятно и однозначно. Формулировать задачу рекомендуется таким образом, чтобы государственный служащий однозначно понимал, что должен сделать и какого результата необходимо добиться по результатам выполнения задания.

Определить и оформить результаты испытания необходимо до завершения срока такого испытания. Например, если испытание установлено сроком на три месяца, то сроки выполнения задач рекомендуется определять с учетом того, чтобы государственный служащий имел возможность представить отчет о результатах выполнения этих задач за 14 календарных дней до окончания срока испытания.

В течение этих 14 календарных дней непосредственный руководитель сможет определить результаты испытания, а субъект назначения принять решение о соответствии государственного служащего занимаемой должности или его увольнении.

Задание на срок испытания государственному служащему рекомендуется определять в письменном виде.

Задание на срок испытания рекомендуется установить не позднее второго рабочего дня со дня назначения государственного служащего на должность.

Задачи, которые непосредственный руководитель определил государственному служащему сроком испытания, рекомендуется согласовать с руководителем самостоятельного структурного подразделения.

Непосредственному руководителю рекомендуется проводить периодический мониторинг выполнения государственным служащим задач (еженедельный или ежемесячный) для понимания своевременности и правильности выполнения задач, а также для предоставления государственному служащему помощи и дополнительной информации (при необходимости).

Непосредственному руководителю рекомендуется рассмотреть отчет государственного служащего и обсудить выполнение им определенных задач, его достижений, инициатив и трудностей во время срока испытания.

По результатам мониторинга выполнения задач, рассмотрения отчета государственного служащего и обсуждения с ним результатов выполнения задач непосредственному руководителю рекомендуется принять решение о соответствии государственного служащего занимаемой должности.

При принятии такого решения непосредственному руководителю рекомендуется учитывать результаты и качество выполнения задач, инициативу государственного служащего и его самостоятельность в работе, своевременность выполнения им задач, соблюдение принципов государственной службы и правил нравственного поведения, а также соответствие профессиональных знаний и требований к компетентности государственного служащего занимаемой должности.

Подробно с «Методическими рекомендациями по испытанию и установлению соответствия государственного служащего занимаемой должности» можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 24 января НАДС также предоставило разъяснение о порядке начисления компенсации за дополнительную нагрузку и за вакантную должность государственным служащим органов, проведшим классификацию должностей госслужбы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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