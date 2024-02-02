Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

Податкова буде комунікувати з платниками податків онлайн

Верховна Рада ухвалить закон, який передбачає онлайн комунікацію із Податковою, а також скасування відповідальності за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати.

Як встановити відповідність державного службовця займаній посаді: рекомендації НАДС

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам, а строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення результату

Ліцензії для роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном будуть видаватися автоматично

Для ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на право зберігання пального для потреб власного споживання або промислової переробки, запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Як встановити відповідність державного службовця займаній посаді: рекомендації НАДС

07:36, 2 лютого 2024
На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам, а строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення результату
Як встановити відповідність державного службовця займаній посаді: рекомендації НАДС
Джерело фото - SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 31 січня 2024 року затвердило «Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді».

Як зазначили у НАДС, хоча кожна особа, яка вступає на посаду державної служби, і має необхідні для цієї посади освіту та кваліфікацію, проте «спроможність виконувати завдання і функції за цією посадою визначається лише в процесі роботи».

Тому саме під час спеціального випробування державний службовець «зрозуміє на скільки йому підходить саме така робота, а державний орган визначить спроможність державного службовця справлятись зі своїми обов’язками».

У НАДС зазначили, що належну організацію процесу випробування рекомендується здійснювати безпосередньому керівнику спільно зі службою управління персоналом тієї чи іншої держустанови.

Випробування держслужбовця встановлюється строком від 1 до 6 місяців.

При визначенні строку випробування рекомендується враховувати досвід роботи особи на посадах державної служби, досвід служби в органах місцевого самоврядування, досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

При встановленні такого строку рекомендується враховувати складність роботи, виконання якої передбачають посадові обов’язки за відповідною посадою державної служби, а також чи передбачає така посада зайняття відповідального або особливо відповідального становища згідно із законодавством про запобігання корупції.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам.

Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.

Рекомендується зважати на те, що кількість завдань для випробування має залежати від строку випробування, а також від змісту і обсягу таких завдань. Завдання рекомендується викладати чітко, лаконічно, зрозуміло та однозначно. Формулювати завдання рекомендується таким чином, щоб державний службовець однозначно розумів, що має зробити та якого результату необхідно досягти за результатами виконання завдання.

Визначити та оформити результати випробування необхідно до фактичного завершення строку такого випробування. Наприклад, якщо випробування встановлено строком на три місяці, то строки виконання завдань рекомендується визначати з урахуванням того, щоб державний службовець мав можливість надати звіт про результати виконання цих завдань за 14 календарних днів до закінчення строку випробування.

Протягом цих 14 календарних днів безпосередній керівник зможе визначити результати випробування, а суб’єкт призначення прийняти рішення про відповідність державного службовця займаній посаді або про його звільнення.

Завдання на строк випробування державному службовцю рекомендується визначати письмово.

Завдання на строк випробування рекомендується встановити не пізніше ніж на другий робочий день з дня призначення державного службовця на посаду.

Завдання, які безпосередній керівник визначив державному службовцю на строк випробування, рекомендується погодити з керівником самостійного структурного підрозділу.

Безпосередньому керівнику рекомендується проводити періодичний моніторинг виконання державним службовцем завдань (щотижневий або щомісячний) для розуміння вчасності і правильності виконання завдань, а також для надання державному службовцю допомоги та додаткової інформації (у разі необхідності).

Безпосередньому керівнику рекомендується розглянути звіт державного службовця та провести з ним обговорення виконання ним визначених завдань, його досягнень, ініціатив та труднощів під час строку випробування.

За результатами моніторингу виконання завдань, розгляду звіту державного службовця та обговорення з ним результатів виконання завдань безпосередньому керівнику рекомендується прийняти рішення про відповідність державного службовця займаній посаді.

При прийнятті такого рішення безпосередньому керівнику рекомендується враховувати результати та якість виконання завдань, ініціативу державного службовця та його самостійність у роботі, вчасність виконання ним завдань, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, а також відповідність професійних знань та вимог до компетентності державного службовця займаній посаді.

Детально з «Методичними рекомендаціями з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді» можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 24 січня НАДС також надало роз’яснення щодо порядку нарахування компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою державним службовцям органів, які провели класифікацію посад держслужби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області