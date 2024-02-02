Як встановити відповідність державного службовця займаній посаді: рекомендації НАДС

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам, а строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення результату

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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 31 січня 2024 року затвердило «Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді».

Як зазначили у НАДС, хоча кожна особа, яка вступає на посаду державної служби, і має необхідні для цієї посади освіту та кваліфікацію, проте «спроможність виконувати завдання і функції за цією посадою визначається лише в процесі роботи».

Тому саме під час спеціального випробування державний службовець «зрозуміє на скільки йому підходить саме така робота, а державний орган визначить спроможність державного службовця справлятись зі своїми обов’язками».

У НАДС зазначили, що належну організацію процесу випробування рекомендується здійснювати безпосередньому керівнику спільно зі службою управління персоналом тієї чи іншої держустанови.

Випробування держслужбовця встановлюється строком від 1 до 6 місяців.

При визначенні строку випробування рекомендується враховувати досвід роботи особи на посадах державної служби, досвід служби в органах місцевого самоврядування, досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

При встановленні такого строку рекомендується враховувати складність роботи, виконання якої передбачають посадові обов’язки за відповідною посадою державної служби, а також чи передбачає така посада зайняття відповідального або особливо відповідального становища згідно із законодавством про запобігання корупції.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам.

Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.

Рекомендується зважати на те, що кількість завдань для випробування має залежати від строку випробування, а також від змісту і обсягу таких завдань. Завдання рекомендується викладати чітко, лаконічно, зрозуміло та однозначно. Формулювати завдання рекомендується таким чином, щоб державний службовець однозначно розумів, що має зробити та якого результату необхідно досягти за результатами виконання завдання.

Визначити та оформити результати випробування необхідно до фактичного завершення строку такого випробування. Наприклад, якщо випробування встановлено строком на три місяці, то строки виконання завдань рекомендується визначати з урахуванням того, щоб державний службовець мав можливість надати звіт про результати виконання цих завдань за 14 календарних днів до закінчення строку випробування.

Протягом цих 14 календарних днів безпосередній керівник зможе визначити результати випробування, а суб’єкт призначення прийняти рішення про відповідність державного службовця займаній посаді або про його звільнення.

Завдання на строк випробування державному службовцю рекомендується визначати письмово.

Завдання на строк випробування рекомендується встановити не пізніше ніж на другий робочий день з дня призначення державного службовця на посаду.

Завдання, які безпосередній керівник визначив державному службовцю на строк випробування, рекомендується погодити з керівником самостійного структурного підрозділу.

Безпосередньому керівнику рекомендується проводити періодичний моніторинг виконання державним службовцем завдань (щотижневий або щомісячний) для розуміння вчасності і правильності виконання завдань, а також для надання державному службовцю допомоги та додаткової інформації (у разі необхідності).

Безпосередньому керівнику рекомендується розглянути звіт державного службовця та провести з ним обговорення виконання ним визначених завдань, його досягнень, ініціатив та труднощів під час строку випробування.

За результатами моніторингу виконання завдань, розгляду звіту державного службовця та обговорення з ним результатів виконання завдань безпосередньому керівнику рекомендується прийняти рішення про відповідність державного службовця займаній посаді.

При прийнятті такого рішення безпосередньому керівнику рекомендується враховувати результати та якість виконання завдань, ініціативу державного службовця та його самостійність у роботі, вчасність виконання ним завдань, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, а також відповідність професійних знань та вимог до компетентності державного службовця займаній посаді.

Детально з «Методичними рекомендаціями з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді» можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 24 січня НАДС також надало роз’яснення щодо порядку нарахування компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою державним службовцям органів, які провели класифікацію посад держслужби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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