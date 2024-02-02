2 лютого: які події сьогодні відзначають у світі та Україні

Сьогодні відзначають День бабака.

Джерело фото: Укрінформ

У п’ятницю, 2 лютого, в Україні та світі відзначають День бабака.

Перша згадка про День бабака датована 1841 роком. Офіційним святом цей день став 1886 року.. Щороку зранку 2 лютого в Панксатоні збираються тисячі глядачів і чекають, яку погоду провістить бабак Філ цього разу. Рівно о 7:25 Філа витягають із нори, і він робить свій прогноз.

Суть традиції полягає у спостереженні за поведінкою бабака. Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори — отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори — отже, йде рання весна.

У США та Канаді на цей час є 7 відомих бабаків–«метеорологів».

В Україні відомий бабак-синоптик Тимко III, який живе на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день водно-болотних угідь.

День самооновлення.

Всесвітній день укулеле.

День поінформованості про ревматоїдний артрит.

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