На що витрачають гроші українці в рамках програми єВідновлення: аналіз

Середній чек на придбання товарів і послуг, необхідних для відновлення пошкодженого житла, складає наразі 10 тисяч гривень.

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Програма єВідновлення щодня показує розвиток. На цьому наголосила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. За її словами, сьогодні уже є можливість аналізувати, на що громадяни витрачають гроші, отримані як компенсації за пошкоджене житло.

Українці фактично уже витратили 1 млрд гривень на ремонт своїх осель, з більш як 3,5 млрд, які були перераховані їм за програмою єВідновлення.

Так, згідно даних, переважну більшість коштів громадяни використали на будівельні матеріали: з понад 1 млрд гривень, які постраждалі родини витратили на ремонт:

864 млн пішло на купівлю деревини та будівельних матеріалів;

близько 100 млн гривень - на закупівлю скла, фарби і шпалери;

51 млн гривень на оплату послуг генеральних підрядників з будівництва.

«Загалом, середній чек на придбання товарів і послуг, необхідних для відновлення пошкодженого житла, складає нині 10 тисяч гривень. А на компенсацію за пошкоджене житло - кошти на ремонт житла, а не його придбання, українці станом на 1 лютого 2024 року подали 71 тисячу заяв», - зазначила депутатка.

Також ми писали про відбудову на своїй земельній ділянці: стартував новий тип компенсації програми єВідновлення.

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