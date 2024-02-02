В КАС ВС подали админиск об обжаловании Регламента ВСП в части приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб

Регламент ВСП в части приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб во второй раз обжалован в суд.

В Высшем совете правосудия сообщили, что в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в порядке нормоконтроля обратились с административным иском об обжаловании пункт 13.7 Регламента Высшего совета правосудия.

В ВСП объяснили, что в связи с восстановлением дисциплинарной функции Высшего совета правосудия возникла объективная необходимость относительно внесения изменений в Регламент коллегиального органа. 21 ноября 2023 года ВСП принял решение № 1068/0/15-23, которым утвердил Изменения в Регламент Высшего совета правосудия, изложив его в новой редакции.

В соответствии с пунктом 13.7 Регламента Высшего совета правосудие дисциплинарные производства относительно судей осуществляются в хронологическом порядке по дате поступления с учетом приоритетности.

В ВСП отмечают, что именно международные эксперты советовали Высшему совету правосудия установить критерии очередности/приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб и целесообразности закрепления их именно в Регламенте ВСП.

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