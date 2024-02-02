Экс-сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы за самую большую утечку информации в истории агентства

Речь идет о так называемой утечке Vault 7, в рамках которой стало известно, как ЦРУ следило за иностранными правительствами.

Источник фото: Haaretz

Бывшего сотрудника ЦРУ Джошуа Шульте заключили в тюрьму на 40 лет за самую большую утечку секретной информации в истории агентства.

В 2017 году инженер-программист из Нью-Йорка передал данные обличительному агентству WikiLeaks. Речь идет о так называемой утечке Vault 7, в рамках которой стало известно, как ЦРУ следило за иностранными правительствами, пишет «Sky News».

Прокуроры, которые настаивали на полном пожизненном заключении, заявили в своем заявлении в четверг, 1 февраля, что Шульте виновен в шпионаже, компьютерном взломе, неуважении к суду, даче ложных показаний ФБР и хранении изображений и видео с сексуальным насилием над детьми.

Приговор вынес федеральный суд Нью-Йорка.

По словам прокуроров, это была «самая большая утечка данных в истории ЦРУ, а передача им похищенной информации WikiLeaks является одним из крупнейших несанкционированных раскрытий секретной информации» в истории США.

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