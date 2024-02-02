Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. В Украине

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-командиру Севастопольского «Беркута», ставшему сенатором в рф

16:09, 2 февраля 2024
Объявлен подозрение бывшему командиру Севастопольского «Беркута» и трем его подчиненным, которые с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту.
ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-командиру Севастопольского «Беркута», ставшему сенатором в рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему командиру Севастопольского «Беркута» и трем его подчиненным, которые с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту. В частности, помогали агрессору захватить Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным Бюро, предатели на протяжении 2013–2014 годов вместе со спецназначенцами других подразделений «Беркута» принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Экс-командир даже хвастался в средствах массовой информации об участии в расстреле безоружных активистов Майдана. При его непосредственном участии были убиты 3 участника акций протеста, 15 гражданам нанесены тяжкие телесные повреждения, 60 – средней тяжести, 126 – легкие телесные повреждения.

Подозреваемые в последние дни бывшего режима вместе со своими коллегами преградили охранять Администрацию Президента Украины и в ночь с 20 на 21 февраля 2014 дополнительно получили 40 автоматов Калашникова.

«После бегства экс-президента и победы Революции Достоинства злоумышленники с оружием вернулись в Севастополь. На полуострове, узнав о расформировании Беркута, экс-командир «спрятался» в кардиологическом отделении местной больницы и стал ожидать прихода российских агрессоров в АР Крым.

Но после начала захвата автономной республики он «срочно поправился» и активно начал вербовать бывших подчиненных для перехода на службу врагу и содействия России в дальнейшей оккупации полуострова», — рассказывает ГБР.

По указанию бывшего командира, одетые в украинскую форму и с присвоенным оружием, подозреваемые дежурили на созданных агрессорами блок-постах всех автодорог, ведущих с материковой части к полуострову. Экс-беркутовцы без всяких полномочий ухаживали за транспортными средствами, проверяли документы у граждан, въезжавших на полуостров, не допускали туда международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли рф временно оккупировать территорию АР Крым.

Добавляется, что подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти, а экс-командир Севастопольского «Беркута» даже был избран сенатором в «совет федераций рф».

Фигурантам заочно уведомлено о подозрении за завладение огнестрельным оружием, государственную измену и умышленные действия с целью изменения границ территории Украины (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 УК Украины), максимальное наказание за которые – 15 лет лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області