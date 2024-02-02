ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-командиру Севастопольского «Беркута», ставшему сенатором в рф

Объявлен подозрение бывшему командиру Севастопольского «Беркута» и трем его подчиненным, которые с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему командиру Севастопольского «Беркута» и трем его подчиненным, которые с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту. В частности, помогали агрессору захватить Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным Бюро, предатели на протяжении 2013–2014 годов вместе со спецназначенцами других подразделений «Беркута» принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Экс-командир даже хвастался в средствах массовой информации об участии в расстреле безоружных активистов Майдана. При его непосредственном участии были убиты 3 участника акций протеста, 15 гражданам нанесены тяжкие телесные повреждения, 60 – средней тяжести, 126 – легкие телесные повреждения.

Подозреваемые в последние дни бывшего режима вместе со своими коллегами преградили охранять Администрацию Президента Украины и в ночь с 20 на 21 февраля 2014 дополнительно получили 40 автоматов Калашникова.

«После бегства экс-президента и победы Революции Достоинства злоумышленники с оружием вернулись в Севастополь. На полуострове, узнав о расформировании Беркута, экс-командир «спрятался» в кардиологическом отделении местной больницы и стал ожидать прихода российских агрессоров в АР Крым.

Но после начала захвата автономной республики он «срочно поправился» и активно начал вербовать бывших подчиненных для перехода на службу врагу и содействия России в дальнейшей оккупации полуострова», — рассказывает ГБР.

По указанию бывшего командира, одетые в украинскую форму и с присвоенным оружием, подозреваемые дежурили на созданных агрессорами блок-постах всех автодорог, ведущих с материковой части к полуострову. Экс-беркутовцы без всяких полномочий ухаживали за транспортными средствами, проверяли документы у граждан, въезжавших на полуостров, не допускали туда международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли рф временно оккупировать территорию АР Крым.

Добавляется, что подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти, а экс-командир Севастопольского «Беркута» даже был избран сенатором в «совет федераций рф».

Фигурантам заочно уведомлено о подозрении за завладение огнестрельным оружием, государственную измену и умышленные действия с целью изменения границ территории Украины (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 УК Украины), максимальное наказание за которые – 15 лет лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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