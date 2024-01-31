Державний реєстр санкцій: Зеленський підписав указ про затвердження Положення

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, Президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій.

Також ми писали, згідно з законом - Державний реєстр санкцій – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані реєстру є відкритими та загальнодоступними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.