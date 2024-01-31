Государственный реестр санкций: Зеленский подписал указ об утверждении Положения

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении Положения о Государственном реестре санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 г. «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций». Документ появился на официальном сайте Главы государства.

Согласно статье 107 Конституции Украины Президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Госреестра санкций.

Еще мы писали, в соответствии с законом, Государственный реестр санкций – автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Данные реестра открыты и общедоступны.

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