Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Госреестра санкций

Закон направлен на усовершенствование порядка взыскания активов физических и юридических лиц в доход государства и обеспечения надлежащего рассмотрения ВАКС дел по применению санкций.

В среду, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Государственного реестра санкций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с законом, Государственный реестр санкций (далее – Реестр) – автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Данные реестра открыты и общедоступны.

Реестр будет вестись на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

В Реестре планируется размещать следующую информацию:

1) основания для применения, изменения или отмены санкций;

2) перечень применяемых, изменяющихся или отменяемых санкций в разрезе каждого из лиц, в отношении которых применены санкции;

3) государственные органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению, изменению или отмене национальных санкций;

4) перечень лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации: для юридического лица - наименование, местонахождение, государство регистрации (при отсутствии сведений о государстве регистрации - информация об отсутствии регистрации в Украине) и/или регистрационный (идентификационный) номер/ налоговый номер, другие идентифицирующие ее сведения; для физического лица - имя, в зависимости от национальных традиций может состоять из фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), дата рождения и/или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или идентификационный номер (для иностранцев и/или лиц без гражданства), гражданство (при отсутствии сведений о гражданстве - информация об отсутствии у лица гражданства Украины), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); другие сведения, идентифицирующие личность(при наличии)

5) сведения о субъекте внесения предложения по применению, изменению или отмене санкций в отношении каждого предложенного лица, в отношении которого применены санкции.

Ведение реестра, согласно документу, должен обеспечивать Совет национальной безопасности и обороны, а финансировать его создание и функционирование планируется на средства государственного бюджета.

Также законом предусмотрено увеличение срока рассмотрения дел о конфискации активов рф.

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