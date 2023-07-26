Женщины также могут переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов.

Фото: morulaivf.co.id

В среду, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий женщинам самим определять начало декретного отпуска.

Также дни отпуска, предусмотренные законодательством до родов, можно перенести и использовать частично или полностью после родов (начиная со дня рождения ребенка). В то же время, общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней или 140 календарных дней при рождении двух и более детей и в случае осложненных родов.

А если мама не желает начинать данный отпуск позже или имеются медицинские противопоказания, будет действовать «стандартное» распределение дней отпуска до и после родов.

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