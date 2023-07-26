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Українки самі зможуть визначати початок декретної відпустки: Зеленський підписав закон

19:47, 26 липня 2023
Жінки також зможуть переносити невикористані дні відпустки на період після пологів.
Українки самі зможуть визначати початок декретної відпустки: Зеленський підписав закон
Фото: morulaivf.co.id
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У середу, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки.

Також дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, тепер можна перенести та використати частково або повністю після пологів (починаючи з дня народження дитини). Водночас загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів при народження двох і більше дітей та в разі ускладнених пологів.

А якщо мама не бажає розпочинати дану відпустку пізніше або ж наявні медичні протипоказання, діятиме «стандартний» розподіл днів відпустки до та після пологів.

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