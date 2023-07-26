Присяжні лондонського суду зняли з Кевіна Спейсі 7 звинувачень у домаганнях.

У Лондоні присяжні визнали відомого актора Кевіна Спейсі невинуватим у сексуальних домаганнях, передає ВВС.

З актора зняли звинувачення в семи сексуальних домаганнях і двох інших сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків у період з 2004 до 2013 року, коли Спейсі працював художнім керівником у театрі The Old Vic у Лондоні.

Перед винесенням вердикту журі присяжних радилося понад 12 годин.

Сам Кевін Спейсі, коли почув, що його виправдали за всіма епізодами, розплакався.

Зазначається, що актор не визнавав вину за жодним із цих епізодів, які належать до періоду 2001-2013 років.

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