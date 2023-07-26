Присяжные суда Лондона сняли с Кевина Спейси 7 обвинений в домогательствах.

В Лондоне присяжные признали известного актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах, передает BBC.

С актера сняли обвинения в семи сексуальных притязаниях и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в театре The Old Vic в Лондоне.

Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось более 12 часов.

Сам Кевин Спейси, когда услышал, что его оправдали по всем эпизодам, расплакался.

Отмечается, что актер не признавал вину ни по одному из этих эпизодов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов.

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