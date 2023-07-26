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  1. Законодавство

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

19:59, 26 липня 2023
Закон спрямований на удосконалення порядку стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави та на забезпечення належного розгляду ВАКС справ щодо застосування санкцій.
Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій
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У середу, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з законом - Державний реєстр санкцій (далі – Реєстр) – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані реєстру є відкритими та загальнодоступними.

Реєстр буде вестися державною та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У Реєстрі буде розміщуватися така інформацію:

1) підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

2) перелік санкцій, які застосовуються, змінюються або скасовуються у розрізі кожного з осіб, щодо яких застосовано санкції;

3) державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, зміни або скасування національних санкцій;

4) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації: для юридичної особи — найменування, місцезнаходження, держава реєстрації (за відсутності відомостей про державу реєстрації — інформація про відсутність реєстрації в Україні) та/або реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер, інші відомості, що її ідентифікують; для фізичної особи — ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та/або реєстраційний номер облікової картки платників податків або ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство (за відсутності відомостей про громадянство — інформація про відсутність в особи громадянства України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); інші відомості, що її ідентифікують (за наявності);

5) відомості про суб’єкта внесення пропозиції щодо застосування, зміни або скасування санкцій стосовно кожної запропонованої особи, щодо якої застосовані санкції.

Ведення реєстру, згідно до документу забезпечуватиме Рада національної безпеки та оборони, а фінансувати його створення та функціонування планується коштом державного бюджету.

Також законом передбачено збільшення строку розгляду справ про конфіскацію активів рф.

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