Новий «дизайн» військових операцій: Валерій Залужний окреслив принципи війни на 2024 рік

Основний акцент Головнокомандувач ЗСУ пропонує зробити на застосуванні безпілотних технологій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю про новий «дизайн» військових операцій у війні проти рф. Основний акцент він пропонує зробити на застосуванні безпілотних технологій. Про це Головнокомандувач зазначив у колонці для CNN.

Зокрема, Валерій Залужний, окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти рф.

«Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:

Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.

Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.

«Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому», - підкреслив Валерій Залужний.

Також Головнокомандувач розповів, як ЗСУ можуть здобути перевагу над противником.

Так, Головком ЗСУ зауважує на необхідності пошуку «нових форм застосування» для українського війська. Він перераховує причини, які до цього спонукають. Серед них, зокрема, «нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки» і «недостатня ефективність санкційної політики».

Залужний згадує і питання мобілізації, яке останнім часом дуже гостро постало в Україні.

За його словами, рф має «суттєву перевагу» у мобілізаційному людському ресурсі, а українські державні інституції неспроможні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування «непопулярних заходів».

З огляду на сказане вище, а також відповідно до умов війни сьогодення, чи не основним варіантом здобуття переваги над противником, пише Залужний, є «опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються».

Тобто Україні необхідно суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем.

Новий «дизайн» військових операцій, вважає Залужний, має ґрунтуватися не лише на просторово-часових показниках бойових дій, а й на створенні «вирішальних умов».

Мова йде про:

досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;

позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;

підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;

безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;

позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Крім того, Валерій Залужний у своїй статті звернув увагу на проблеми української армії, які необхідно вирішити.

Зокрема, треба підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій і, як наслідок, знизити рівень втрат; знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань; забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки;

Крім того, необхідно завдавати масованих раптових ударів по об’єктах критичної інфраструктури в рф, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації.

Для досягнення цього Україні треба створити абсолютно нову державну «систему технологічного переозброєння».

«З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців», - прогнозує Залужний.

Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази.

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