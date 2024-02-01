Новый «дизайн» военных операций: Валерий Залужный очертил принципы войны на 2024 год

Главный акцент Главнокомандующий ВСУ предлагает сделать на применении беспилотных технологий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью о новом «дизайне» военных операций в войне против рф. Основной упор он предлагает сделать на применении беспилотных технологий. Об этом Главнокомандующий указал в колонке для CNN.

В частности, Валерий Залужный, очертил три главные цели, на которых нужно сосредоточить усилия в войне против России.

«Итак, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:

Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их применения.

И как можно быстрее овладевать новыми боевыми возможностями», — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Украина уже обладает возможностями для уничтожения врага и обеспечения существования государственности.

«Нашей целью должно быть использование момента – максимальное накопление новейших боевых способностей, которые позволят нам меньше ресурсов направлять на нанесение максимального вреда врагу, прекращение агрессии и защиту Украины от нее в будущем», – подчеркнул Валерий Залужный.

Также Главнокомандующий рассказал, как ВСУ могут получить преимущество над противником.

Так, Главком ВСУ отмечает необходимость поиска «новых форм применения» для украинской армии. Он перечисляет причины, которые к этому побуждают. Среди них, в частности, «нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки» и «недостаточная эффективность санкционной политики».

Залужный вспоминает и вопрос мобилизации, который в последнее время очень остро встал в Украине.

По его словам, у рф есть «существенное преимущество» в мобилизационном человеческом ресурсе, а украинские государственные институты не могут улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения «непопулярных мер».

Учитывая сказанное выше, а также в соответствии с условиями войны настоящего, едва ли не основным вариантом получения преимущества над противником, пишет Залужный, является «овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств».

То есть Украине необходимо существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем.

Новый «дизайн» военных операций, считает Залужный, должен основываться не только на пространственно-временных показателях боевых действий, но и на создании «решающих условий».

Речь идет о:

достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

Кроме того, Валерий Залужный в своей статье обратил внимание на проблемы украинской армии, которые нужно решить.

В частности, следует повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь; снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач; обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;

Кроме того, необходимо наносить массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры в рф, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

Для достижения этого Украине необходимо создать совершенно новую государственную «систему технологического перевооружения».

«С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решениях и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может длиться до пяти месяцев», - прогнозирует Залужный.

Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

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