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  1. В Украине

Полиция Киева незаконно использует землю общины под штрафплощадку: суд открыл производство, — НАПК

20:45, 1 февраля 2024
Хозяйственный суд Киева открыл очередное производство по делу о признании недействительными договоров аренды, заключенных Главным управлением Национальной полиции в Киеве.
Полиция Киева незаконно использует землю общины под штрафплощадку: суд открыл производство, — НАПК
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции считает, что столичная полиция незаконно использует землю киевской общины под штрафплощадку. Суд открыл производство по материалам НАПК. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Отмечается, что Хозяйственный суд Киева по иску Киевской городской прокуратуры открыл очередное производство по делу о признании недействительными договоров аренды, заключенных Главным управлением Национальной полиции в Киеве.

Основанием для иска стали материалы, полученные Национальным агентством по предотвращению коррупции во время мониторинга соблюдения актов законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

«Между ГУНП в г. Киеве и ПАО «Киевский речной порт» был заключен договор аренды, предметом которого является закрытая стоянка для автомобилей и нежилой дом, которые используются ГУНП в Киеве как специальная площадка для хранения временно задержанных транспортных средств.

Однако НАПК выяснило, что земельный участок площадью 9 900 м2 находится в коммунальной собственности, прав передачи в пользование которой у ПАО «Киевский речной порт» нет.

Заключая указанный договор, стороны имели целью «скрыть» использование земли, арендная плата за которую должна поступать в местный бюджет, а не хозяйственное общество», — отмечает НАПК.

Агентство напомнило, что в начале года Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу по иску НАПК о признании недействительными договоров между хозяйственным обществом и ГУ ЧП в г. Киеве. Во время осуществления мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов НАПК установило, что ГУ НП в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества. Однако выяснилось, что это общество не владелец земли, а арендует участок у Киевского городского совета.

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