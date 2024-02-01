Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. В Україні

Поліція Києва незаконно використовує землю громади під штрафмайданчик: суд відкрив провадження, — НАЗК

20:45, 1 лютого 2024
Господарський суд м. Києва відкрив чергове провадження у справі про визнання недійсними договорів оренди, укладених Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.
Поліція Києва незаконно використовує землю громади під штрафмайданчик: суд відкрив провадження, — НАЗК
Джерело фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що столична поліція незаконно використовує землю київської громади під штрафмайданчик. Суд відкрив провадження за матеріалами НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Зазначається, що Господарський суд м. Києва за позовом Київської міської прокуратури відкрив чергове провадження у справі про визнання недійсними договорів оренди, укладених Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Підставою для позову стали матеріали, отримані Національним агентством з питань запобігання корупції під час моніторингу дотримання актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Між ГУНП в м. Києві та ПАТ «Київський річковий порт» було укладено договір оренди, предметом якого є закрита стоянка для автомобілів та нежитловий будинок, що використовуються ГУНП в м. Києві як спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Проте НАЗК з’ясувало, що земельна ділянка площею 9 900 м2 перебуває у комунальній власності, прав передачі в користування якою ПАТ «Київський річковий порт» не має.

Укладаючи вказаний договір, сторони мали на меті «приховати» використання землі, орендна плата за яку мала б надходити до місцевого бюджету, а не господарському товариству», — зазначає НАЗК.

Агентство нагадало, що на початку року Господарський суд м. Києва відкрив провадження у справі за позовом НАЗК про визнання недійсними договорів між господарським товариством та ГУ НП у м. Києві. Під час здійснення моніторингу за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НАЗК встановило, що ГУ НП у м. Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства. Однак з'ясувалося, що це товариство не є власником землі, а орендує ділянку у Київської міської ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду