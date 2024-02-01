Поліція Києва незаконно використовує землю громади під штрафмайданчик: суд відкрив провадження, — НАЗК

Господарський суд м. Києва відкрив чергове провадження у справі про визнання недійсними договорів оренди, укладених Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що столична поліція незаконно використовує землю київської громади під штрафмайданчик. Суд відкрив провадження за матеріалами НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Зазначається, що Господарський суд м. Києва за позовом Київської міської прокуратури відкрив чергове провадження у справі про визнання недійсними договорів оренди, укладених Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Підставою для позову стали матеріали, отримані Національним агентством з питань запобігання корупції під час моніторингу дотримання актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Між ГУНП в м. Києві та ПАТ «Київський річковий порт» було укладено договір оренди, предметом якого є закрита стоянка для автомобілів та нежитловий будинок, що використовуються ГУНП в м. Києві як спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Проте НАЗК з’ясувало, що земельна ділянка площею 9 900 м2 перебуває у комунальній власності, прав передачі в користування якою ПАТ «Київський річковий порт» не має.

Укладаючи вказаний договір, сторони мали на меті «приховати» використання землі, орендна плата за яку мала б надходити до місцевого бюджету, а не господарському товариству», — зазначає НАЗК.

Агентство нагадало, що на початку року Господарський суд м. Києва відкрив провадження у справі за позовом НАЗК про визнання недійсними договорів між господарським товариством та ГУ НП у м. Києві. Під час здійснення моніторингу за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НАЗК встановило, що ГУ НП у м. Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства. Однак з'ясувалося, що це товариство не є власником землі, а орендує ділянку у Київської міської ради.

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