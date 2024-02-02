«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чому разом з Громадською радою доброчесності 17 січня звернулися до послів країн «Великої сімки» (G7), зокрема Посла США в Україні Бріджіт Брінк та голови Представництва ЄС Катаріни Матернової з листом, в якому скаржаться на НАЗК та НАБУ.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у ВККС були незадоволені тим, що НАБУ та НАЗК припинили надавати Комісії інформацію щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання.

Відсутність інформації від антикорупційних органів, на думку ВККС та ГРД, може призвести до того, що кваліфікаційне оцінювання суддів може бути взагалі зупинене. При цьому вже в цьому році ВККС планує провести низку конкурсів, зокрема, конкурси на посади суддів апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду.

Разом з тим, 31 січня під час зустрічі з представниками проекту технічної допомоги ЄС Право-Justice, очільники ВККС спробували ще раз пояснити, чому були вимушені звернутися до послів G7 з проханням вплинути на НАБУ та НАЗК.

Як повідомив голова ВККС Роман Ігнатов, Комісія «рішуче налаштована продемонструвати високу результативність у проведенні кваліфікаційного оцінювання», фактично зазначивши, що оцінювання суддів є одним з пріоритетів в діяльності Комісії.

У свою чергу, заступник голови ВККС Руслан Сидорович повідомив, що ВККС та ГРД насправді хотіли лише допомогти НАБУ та НАЗК, оскільки зазначені антикорупційні органи наразі перевантажені різними процедурами та обов’язками, хоча саме вони мають допомогти ВККС. Відтак вказані антикорупційні органи потребують допомоги з боку іноземних партнерів України.

Також Роман Ігнатов повідомив, що ВККС планує оновити меморандуми про співпрацю з НАБУ та НАЗК, оскільки попередні меморандуми були укладені ще у 2016 році.

Зазначимо, що за даними ВККС, НАЗК припинило надсилати у Комісію необхідну інформацію через відновлення у жовтні 2023 року перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Необхідність перевірки великої кількості декларацій призвело до різкого зростання навантаження на апарат НАЗК.

В НАБУ ж Комісії повідомили, що наразі у Бюро відсутні фізичні можливості для формування та надання ВККС необхідною інформації.

Разом з тим, слід зазначити, що як повідомляла «Судово-юридична газета», міжнародні експерти, які на прохання нового директора НАБУ у 2023 році проводили неофіційний аудит стану речей в Бюро, зазначили, що НАБУ, за відсутності додаткових кадрових ресурсів, варто відмовитися від функції збирання та перевірки інформації щодо кандидатів на посади в держсекторі. До того ж, такі повноваження Бюро прямо не передбачені профільним законодавством.

Джерело фото - ВККС

Автор: В’ячеслав Хрипун

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