«Комиссия заинтересована в получении необходимой информации для выполнения своих полномочий»: в ВККС рассказали, почему обратились к послам G7 с жалобой на НАБУ и НАПК

В ВККС планируют обновить меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и НАПК.

Источник фото - ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, почему вместе с Общественным советом добропорядочноти 17 января обратились к послам стран «Большой семерки» (G7), в частности Послу США в Украине Бриджит Бринк и главе Представительства ЕС Катарине Матерновой с письмом, в котором они пожаловались на НАПК и НАБУ.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», в ВККС были недовольны тем, что НАБУ и НАПК прекратили предоставлять Комиссии информацию о судьях, проходящих квалификационное оценивание.

Отсутствие информации от антикоррупционных органов, по мнению ВККС и ОСД, может привести к тому, что квалификационное оценивание судей может быть вообще остановлено. При этом уже в этом году ВККС планирует провести ряд конкурсов, в частности конкурсы на должности судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда.

Вместе с тем, 31 января во время встречи с представителями проекта технической помощи ЕС Право-Justice, руководители ВККС попытались еще раз объяснить, почему были вынуждены обратиться к послам G7 с просьбой повлиять на НАБУ и НАПК.

Как сообщил глава ВККС Роман Игнатов, Комиссия «решительно настроена продемонстрировать высокую результативность в проведении квалификационного оценивания», фактически отметив, что оценивание судей является одним из приоритетов в деятельности Комиссии.

В свою очередь, заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович сообщил, что ВККС и ОСД в действительности хотели лишь помочь НАБУ и НАПК, поскольку указанные антикоррупционные органы перегружены различными процедурами и обязанностями, хотя именно они должны помогать ВККС. Следовательно, указанные антикоррупционные органы сами нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров Украины.

Также Роман Игнатов сообщил, что ВККС планирует обновить меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и НАПК, поскольку предыдущие меморандумы были заключены еще в 2016 году.

Отметим, что по данным ВККС, НАПК прекратило посылать в Комиссию необходимую информацию из-за возобновления в октябре 2023 года проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Необходимость проверки большого количества деклараций привела к резкому росту нагрузки на аппарат НАПК.

В НАБУ Комиссии сообщили, что сейчас у Бюро отсутствуют физические возможности для формирования и предоставления ВККС необходимой информации.

Вместе с тем, следует отметить, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», международные эксперты, которые по просьбе нового директора НАБУ в 2023 году проводили неофициальный аудит положения вещей в Бюро, отметили, что НАБУ, при отсутствии дополнительных кадровых ресурсов, стоит отказаться от функции сбора и проверки информации о кандидатах на должности в госсекторе. К тому же такие полномочия Бюро прямо не предусмотрены профильным законодательством.

Источник фото - ВККС

Автор: Вячеслав Хрипун

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