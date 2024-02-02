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  1. Общество

Финал национального отбора «Евровидение-2024»: когда и где смотреть

11:34, 2 февраля 2024
3 февраля состоится нацотбор на Евровидение-2024, в ходе которого жюри и зрители определят лучшего артиста, который сможет достойно представить нашу страну на конкурсе.
Финал национального отбора «Евровидение-2024»: когда и где смотреть
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Уже в субботу, 3 февраля, состоится финал национального отбора песенного конкурса «Евровидение-2024». Будет известно, кто отправится представлять Украину на международный конкурс.

Ведущими финала нацотбора будут фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, телеведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак, а членами жюри – артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Джамала и лидер группы «Без обмежень» Сергей Танчинец.

На сцене финала национального конкурсного отбора исполнитель Yaktak с песней "Lalala" выступит первым, Ingret ("Keeper") - 2, Nazva ("Slavic English") - 3, ANKA ("Палала") - 4, Drevo ("Endless chain" ) - 5, Alyona Alyona & Jerry Heil ("Teresa & Maria") - 6, Melovin ("Dreamer") - 7, Skylerr ("Time is running out") - 8, Ziferblat ("Place I Call Home") - 9, Yagody ("Tsunamia") - 10 и Nahaba ("Glasses") - 11.

Победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2024" определят по результатам голосования жюри и зрителей.

«Общественное» будет транслировать финал нацотбора на телеканале и сайте «Общественное Культура», ютуб-канале «Евровидения Украины», фейсбук-страницах «Общественного» и «Евровидения Украина», а также на сайте Евровидения в Украине. Трансляцию также можно будет слушать на радио «Промінь» и смотреть в приложении «Дія», выбрав «Дія». HD культура».

Трансляция предшоу конкурса начнется в 17:30, а сам финал – в 18:00.

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