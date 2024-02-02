У НБУ заявили про зростання обсягів касових оборотів банків

Обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня «довоєнного» 2021 року, а й дещо перевищили його.

Джерело фото: ЗМІ

За 2023 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Як розповіли у Національному банку, обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13,6% порівняно з 2022 роком та становив 2 494,3 млрд грн, а видачі готівки з кас банків збільшилися на 11,5% та досягли 2 543,7 млрд грн.

Як пояснили у НБУ, це зумовлено минулорічним пожвавленням економіки, якому сприяло, зокрема, налагодження нових шляхів постачання, і сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення.

Як і раніше, найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84,0% (оскільки в умовах невизначеності, пов’язаної з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);

підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,2%;

придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків традиційно були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка – 33,9%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток – 29,3%;

виручка від усіх видів послуг – 15,7%.

У НБУ відмітили, що наразі обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня «довоєнного» 2021 року, а й дещо перевищили його.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.