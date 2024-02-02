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  1. В Україні

74% державних службовців заповнюють та подають декларацію за один день, — НАЗК

13:21, 2 лютого 2024
74% декларантів подають документ за 1 день, при чому 34% роблять це впродовж кількох годин, а 30% - менше години.
74% державних службовців заповнюють та подають декларацію за один день, — НАЗК
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції провело опитування про досвід взаємодії клієнтів з Реєстром декларацій та Базою знань. Опитування засвідчило, що 74% державних службовців заповнюють та подають декларацію за один день. Про це повідомляє НАЗК.

Так, абсолютна більшість опитаних зазначили, що підказки та описи в самому Реєстрі - це найбільш допоміжний інструмент під час заповнення декларацій.

Так, станом на грудень 2023 року у понад 40% опитаних не виникло будь-яких труднощів чи запитань під час заповнення своєї декларації (проти 38% у березні 2023). Найскладнішими для заповнення виявились розділи про банківські рахунки, доходи та об’єкти нерухомості.

До корисних послуг, які стали найголовнішим джерелом інформації про декларування та Реєстр, респонденти віднесли функцію «Підказки в декларації» – 89% та Базу знань НАЗК – 70%, що на 9% більше порівняно з показниками до оновлення дизайну та функціоналу Бази знань восени.

Незначною мірою зросла кількість користувачів, яким під час заповнення декларації допомагають соцмережі НАЗК – Телеграм та Фейсбук. 

На 6% більше суб’єктів декларування порівняно з березнем 2023 року звертались до контакт-центру, що в реальних числах означає більше на 12 123 дзвінка та 1 400 повідомлень на лінію технічної підтримки.

Загалом лише 27% опитаних витрачають на подання декларації понад один день. Для переважної більшості службовців цей процес значно коротший. Так, 74% декларантів подають документ за 1 день, при чому 34% роблять це впродовж кількох годин, а 30% - менше години.

«Найбільш показовою є ситуація із зазначенням банківських рахунків у розділі 12.1, складнощі при заповненні якого виникали у 42% користувачів у березні проти 25% у грудні. Таке покращення стало можливим завдяки змінам до законодавства та оперативній реакції НАЗК на це в самій формі, що є прикладом врахування думки користувачів для полегшення процесу декларування», — зазначили в НАЗК.

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