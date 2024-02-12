В США зафиксировали первый случай бубонной чумы за 10 лет: мужчина заразился из-за домашнего кота

Штат Орегон столкнулся с первым случаем бубонной чумы за десятилетия, однако риск для общества - небольшой.

Фото иллюстративное

Первый случай бубонной чумы выявлен в штате Орегон, США, впервые за почти 10 лет, сообщает Metro

Житель округа Дешут, который находится к юго-востоку от города Портленд, заразился этой болезнью через контакт со своим домашним котом.

Бубонная чума, которая вызвала две известные эпидемии в Англии в течение последнего тысячелетия, стала известна как Черная смерть, которая убила от 40% до 60% населения страны в конце 1340-х годов. Другая вспышка в 1660-х годах, известная как Великая чума, привела к смерти примерно пятой части населения Лондона того времени.

Доктор, офицер здравоохранения округа Дешут, отметил: "Была установлена связь со всеми людьми, которые тесно контактировали с жителем и их домашним любимцем, и им было предоставлено лекарство для предотвращения болезни".

Он также добавил, что "к счастью, этот случай был обнаружен и вылечен на ранних стадиях заболевания, что представляет небольшой риск для общества. Во время расследования инфекционных заболеваний никаких дополнительных случаев чумы не выявлено".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.