У США зафіксували перший випадок бубонної чуми за 10 років: чоловік заразився через домашнього кота

Штат Орегон зіткнувся з першим випадком бубонної чуми за десятиліття, проте ризик для суспільства – невеликий.

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Перший випадок бубонної чуми виявлено в штаті Орегон, США, вперше за майже 10 років, повідомляє Metro.

Мешканець округу Дешут, який знаходиться на південний схід від міста Портленд, заразився цією хворобою через контакт зі своїм домашнім котом.

Бубонна чума, яка спричинила дві відомі епідемії в Англії протягом останнього тисячоліття, стала відома як Чорна смерть, яка вбила від 40% до 60% населення країни наприкінці 1340-х років. Інший спалах у 1660-х роках, відомий як Велика чума, призвів до смерті приблизно п'ятої частини населення Лондона того часу.

Доктор, офіцер охорони здоров'я округу Дешут, зазначив: «Було встановлено зв’язок із усіма людьми, які тісно контактували з мешканцем та їхнім домашнім улюбленцем, і їм було надано ліки для запобігання хвороби».

Він також додав, що «на щастя, цей випадок був виявлений і вилікуваний на ранніх стадіях захворювання, що становить невеликий ризик для суспільства. Під час розслідування інфекційних захворювань жодних додаткових випадків чуми не виявлено».

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