Або Україна з нами домовляється, або буде нове ембарго на імпорт товарів — польський урядовець

У Польщі пригрозили новими обмеженнями на українські агропродовольчі товари.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що наразі в уряді розглядається можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. Про це він сказав в ефірі Polsat News.

За словами польського чиновника, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.

«М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів» – сказав Міхал Колодзейчак.

Наразі Україна не може імпортувати до Польщі пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Також Колодзейчак додав, що 21 лютого мають відбутись переговори між міністром Чеславом Секерським та його українського колегою Миколою Сольським.

Раніше ми писали, що Польські фермери розпочали більш жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Нагадаємо, польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Раніше Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

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