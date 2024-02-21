Генконсул Польши осудила позорные действия фермеров на польско-украинской границе

Генконсул Польши извинилась перед Украиной за действия польских фермеров на границе.

Источник фото: westnews.info

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия "польских" фермеров на польско-украинской границе и выразила свои извинения "у воюющей Украины".

В своем сообщении Дзвонкевич отметила, что не может проигнорировать позорные действия, которые происходят на границе между Польшей и Украиной. Она извинилась перед украинскими друзьями и отметила, что такое поведение не может быть делом настоящих поляков.

"Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников", - написала генеральный консул на странице в Facebook.

Напоминая о событиях Варшавского восстания, дипломат выразила свое удивление тем, что "польские" фермеры и транспортники действуют таким нечестным способом. Она подчеркнула, что настоящий поляк никогда не предаст своего соседа, который борется за свободу, и призвала простить "у воюющей Украины".

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", - добавила дипломат.

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда сожалеет, что польские фермеры высыпают украинское зерно, но защищает их право на протесты.

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