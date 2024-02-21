Відпустка для підготовки дипломної роботи: що слід знати

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти із заочною формою навчання, впродовж навчального року надаються додаткові оплачувані відпустки на період підготовки та захисту дипломного проекту.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи надаються відпустки для підготовки до дипломної роботи.

Працівниця, яка навчається в університеті на заочній формі, поцікавилася, чи має вона право на відпустку для написання дипломної роботи.

Як пояснили, відповідно до ст. 216 КЗпП, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти із заочною формою навчання, впродовж навчального року надаються додаткові оплачувані відпустки на період підготовки та захисту дипломного проєкту, дипломної чи творчої роботи тривалістю 4 місяці.

А ст. 217 передбачає, що на час такої відпустки за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

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