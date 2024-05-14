Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – дивіться ефір на Право ТВ

ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно. В якому разі зможуть штрафувати порушників та блокувати їх рахунки на практиці? Яким чином особа має бути належно повідомлена про вчинення нею певного адміністративного правопорушення? Як можна буде оскаржити постанову?
Чи доречно застосувати релевантний принцип притягнення до відповідальності за порушення закону про мобілізацію, як і у випадку підвищення швидкості водієм? До чого готуватися як громадянам, так і бізнесу?
Обов’язок оновити персональні дані та стати на облік. Чи стосується це осіб, які виключені з обліку? Чи буде особа нести відповідальність, якщо повістка не була отримана нею особисто?
Яким чином військовозобов’язаним, які не виконали військово-облікові обов’язки зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок? Та як ці зміни будуть діяти щодо підприємств?
Які складнощі можуть виникнути щодо функціонування електронного реєстру «Оберіг»?
Скасування обмеженої придатності. Які нові критерії визначення ступеня придатності до військової служби? Як це вплине на діяльність ВЛК: чи стануть їх повноваження більш регламентованими?
Відстрочка після 18 травня. Кому точно не слід очікувати на збереження такого права?
Сьогодні ви отримаєте роз’яснення щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.
10 травня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Нові обов’язки та заочні штрафи для військовозобов’язаних. В якому разі штрафуватимуть за порушення правил військового обліку громадян та підприємства? Хто залишиться без відстрочки?»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Денисом Пузіним такі тематики:
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