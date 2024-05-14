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Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – дивіться ефір на Право ТВ

18:45, 14 травня 2024
10 травня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Нові обов’язки та заочні штрафи для військовозобов’язаних. В якому разі штрафуватимуть за порушення правил військового обліку громадян та підприємства? Хто залишиться без відстрочки?».
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – дивіться ефір на Право ТВ
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ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно. В якому разі зможуть штрафувати порушників та блокувати їх рахунки на практиці? Яким чином особа має бути належно повідомлена про вчинення нею певного адміністративного правопорушення? Як можна буде оскаржити постанову?

Чи доречно застосувати релевантний принцип притягнення до відповідальності за порушення закону про мобілізацію, як і у випадку підвищення швидкості водієм? До чого готуватися як громадянам, так і бізнесу?

Обов’язок оновити персональні дані та стати на облік. Чи стосується це осіб, які виключені з обліку? Чи буде особа нести відповідальність, якщо повістка не була отримана нею особисто?

Яким чином військовозобов’язаним, які не виконали військово-облікові обов’язки зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок? Та як ці зміни будуть діяти щодо підприємств?

Які складнощі можуть виникнути щодо функціонування електронного реєстру «Оберіг»?

Скасування обмеженої придатності. Які нові критерії визначення ступеня придатності до військової служби? Як це вплине на діяльність ВЛК: чи стануть їх повноваження більш регламентованими?

Відстрочка після 18 травня. Кому точно не слід очікувати на збереження такого права?

Сьогодні ви отримаєте роз’яснення щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

10 травня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Нові обов’язки та заочні штрафи для військовозобов’язаних. В якому разі штрафуватимуть за порушення правил військового обліку громадян та підприємства? Хто залишиться без відстрочки?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Денисом Пузіним такі тематики:

  1. Практичні рекомендації щодо взаємодії з ТЦК та поліцією, враховуючи нові обов’язки військовозобов’язаних та накладання заочних штрафів за їх невиконання. Яким чином особа, стосовно якої винесено постанову по справі, дізнаватиметься про рішення ТЦК? Які права громадян можуть бути порушені в цьому разі?
  2. Заочні штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації для громадян сягатимуть 17 000 – 25 5000 грн, а для бізнесу – 34 000 – 59 500 грн. Наскільки економічно обґрунтовані такі суми, з огляду на характер і ступінь суспільної небезпеки відповідних адміністративних правопорушень?
  3. Скасування обмеженої придатності. Який план дій для тих, хто буде позбавлений статусу обмежено придатного? Як вплине зникнення цього статусу на осіб з інвалідністю?
  4. Зміни до розкладу хвороб щодо ступеня придатності та непридатності до військової служби. Які висновки слід зробити щодо проходження ВЛК?
  5. Нові правила відстрочки від мобілізації за станом здоров’я та за сімейними обставинами. Хто втратить, а хто збереже підставу для відстрочки? Яка ситуація станом на сьогодні щодо отримання відстрочки?

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Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

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Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – дивіться ефір на Право ТВ

10 травня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Нові обов’язки та заочні штрафи для військовозобов’язаних. В якому разі штрафуватимуть за порушення правил військового обліку громадян та підприємства? Хто залишиться без відстрочки?».

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