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Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ

18:45, 14 мая 2024
10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафовать за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ
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ТЦК получили полномочия выписывать штрафы заочно. В каком случае они смогут штрафовать нарушителей и блокировать их счета на практике? Каким образом должно быть должно сообщено о совершении им определенного административного правонарушения? Как можно будет оспорить постановление?

Уместно ли применить релевантный принцип привлечения к ответственности за нарушение закона о мобилизации, как и в случае повышения скорости водителем? К чему готовиться как гражданам, так и бизнесу?

Обязанность обновить персональные данные и встать на учет. Касается ли это лиц, исключенных из учета? Будет ли лицо нести ответственность, если повестка не была получена им лично?

Каким образом военнообязанным, не выполнившим военно-учетные обязанности, смогут выписать штраф заочно, открыть исполнительное производство и заблокировать счет? Но как эти изменения будут действовать в отношении предприятий?

Какие сложности могут возникнуть при функционировании электронного реестра «Оберег»?

Отмена ограниченной годности. Каковы новые критерии определения степени годности военной службы? Как это повлияет на деятельность ВЛК: станут ли их полномочия более регламентированными?

Отсрочка после 18 мая. Кому точно не следует ожидать сохранения такого права?

Сегодня вы получите разъяснения по этим тематикам. Ведь программа "Адвокат" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях.

10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафоваться за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Денисом Пузиным следующие тематики:

  1. Практические рекомендации по взаимодействию с ТЦК и полицией, учитывая новые обязанности военнообязанных и наложение заочных штрафов за их невыполнение. Каким образом лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу, узнает решение ТЦК? Какие права граждан могут быть нарушены в данном случае?
  2. Заочные штрафы для граждан за нарушение правил военного учета и мобилизации для граждан будут достигать 17 000 – 25 5000 грн, а для бизнеса – 34 000 – 59 500 грн. Насколько экономически обоснованы такие суммы с учетом характера и степени общественной опасности соответствующих административных правонарушений?
  3. Отмена ограниченной годности. Каков план действий для тех, кто будет лишен статуса ограниченного? Как повлияет исчезновение этого статуса на лиц с инвалидностью?
  4. Изменения в расписании болезней относительно степени годности и непригодности к военной службе. Какие выводы следует сделать по прохождению ВЛК?
  5. Новые правила отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Кто потеряет, а кто сохранит основание для отсрочки? Какая ситуация на сегодняшний день относительно получения отсрочки?

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Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

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Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ

10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафовать за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?

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