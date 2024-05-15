Возле метро Дарница в Киеве демонтировали рекламную вывеску размером с 5-этажный дом

Из «Детского мира» возле метро Дарница в Киеве демонтировали большую рекламную конструкцию высотой 15 метров.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, конструкция была как 5 этажей жилого дома. Кроме того, процесс упорядочения рекламы на локации еще продолжается.
Источник фото: Валентин Мондриевский / Facebook
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