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Возле метро Дарница в Киеве демонтировали рекламную вывеску размером с 5-этажный дом

09:42, 15 мая 2024
Высота конструкции составила 15 метров.
Возле метро Дарница в Киеве демонтировали рекламную вывеску размером с 5-этажный дом
Источник фото: Валентин Мондриевский / Facebook
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Из «Детского мира» возле метро Дарница в Киеве демонтировали большую рекламную конструкцию высотой 15 метров.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, конструкция была как 5 этажей жилого дома. Кроме того, процесс упорядочения рекламы на локации еще продолжается.

Источник фото: Валентин Мондриевский / Facebook

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