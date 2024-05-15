Возле метро Дарница в Киеве демонтировали рекламную вывеску размером с 5-этажный дом

Высота конструкции составила 15 метров.

Источник фото: Валентин Мондриевский / Facebook

Из «Детского мира» возле метро Дарница в Киеве демонтировали большую рекламную конструкцию высотой 15 метров.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, конструкция была как 5 этажей жилого дома. Кроме того, процесс упорядочения рекламы на локации еще продолжается.

Источник фото: Валентин Мондриевский / Facebook

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.